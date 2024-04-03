Кубок Німеччини, півфінал

Саарбрюкен – Кайзерслаутерн – 0:2

Голи: Ріттер, 53, Туре, 75

Саарбрюкен в цьому Кубку Німеччини встиг створити три гучні сенсації, вибивши почергово Баварію, Айнтрахт і Борусію М. Команда з третього дивізіону добралася до півфіналу, де зустрілася з представником другої ліги. Кайзерслаутерн пройшов значно легший шлях – жодного суперника з Бундесліги.

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Команди грали обережно, а Саарбрюкен навіть мав перевагу. Особливо в першому таймі, коли на 8 ударів господарів гості не відповіли жодним. Однак по перерві "дияволи" знайшли свої шанси та організували два голи. Ріттер скористався грубою помилкою голкіпера, який пропустив м'яч поміж ніг. Туре виграв повітря під час подачі зі штрафного та встановив підсумковий рахунок.

Кайзерслаутерн вперше за 21 рік вийшов у фінал Кубка Німеччини. Це шанс для "дияволів" втретє взяти трофей – раніше команда тріумфувала у 1990 та 1996 роках. У фіналі вони зіграють з переможцем пари Байєр – Фортуна.