Кайоде вернулся в Украину из Турции, где он выступал на правах аренды за Газишехир, сообщает Meta Ratings со ссылкой на собственные источники.

Ризеспор достиг договоренности с Кайоде, – СМИ

Нигерийский форвард находится на базе "горняков" в Киеве и поддерживает свою форму на тренировочной базе. Его будущее в команде Каштру пока остается под вопросом – сейчас решается его дальнейшее трудоустройство. Если же решение по этому будет приниматься долго, то Кайоде присоединится к тренировкам с основным составом Шахтера.

Отметим, что ранее СМИ сообщали об интересе к нигерийцу со стороны Ризеспора и даже утверждали, что он уже договорился с турецким клубом. К слову, Кайоде провел прошлый сезон в аренде в составе Газишехира, отыграв в 29 матчах и записав в свой актив 10 голов и 7 ассистов.

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