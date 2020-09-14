Кайоде повернувся в Україну з Туреччини, де він виступав на правах оренди за Газішехір, повідомляє Meta Ratings із посиланням на власні джерела.

Різеспор досягнув домовленості з Кайоде, – ЗМІ

Нігерійський форвард перебуває на базі "гірників" у Києві та підтримує свою форму на тренувальній базі. Його майбутнє у команді Каштру поки що залишається під питанням – наразі вирішується його подальше працевлаштування. Якщо ж рішення щодо цього буде прийматись довго, то Кайоде приєднається до тренувань з основним складом Шахтаря.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до нігерійця зі сторони Різеспора та навіть стверджували, що він вже домовився з турецьким клубом щодо контракту. До слова, Кайоде провів минулий сезон в оренді у складі Газішехіра, відігравши у 29 матчах та записавши до свого активу 10 голів та 7 асистів.

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