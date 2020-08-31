Форвард Шахтера Оларенваджу Кайоде уже определился с клубом, в котором стремится продолжить карьеру.

Кайоде в ближайшее время подпишет контракт с Ризеспор, утверждает Fanatik. Интересно, что турецкий клуб, в составе которого выступает Николай Морозюк, недавно подписал французского нападающего Лоика Реми.

Экс-легионер Динамо должен заменить Кайоде в турецком клубе

Отмечается, что Ризеспор однозначно распрощается с лидером атаки – Миланом Шкодой, который в 17 поединках чемпионата Турции отметился 10 голами и 1 ассистом.

К слову, Кайоде провел прошлый сезон в аренде в составе Газинатепспора, отыграв в 29 матчах и записав в свой актив 10 голов и 7 ассистов.

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