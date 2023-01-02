"Де Дзерби? Мне нравилась его тактика. Даже когда я не играл, был злой, кипишевал, я это принял, потому что понимал, что по-другому никак. Но я сам удивлялся. Я был зол, потому что не играю и хотел, чтобы все это поскорее закончилось.

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Но я кайфовал от того, как он строит игру. Она мне так нравилась. К примеру, мне нравится, как Эмери строит тактический план на игру. И я, пожалуй, возьму Де Дзерби, такой микс, потому что мне очень нравится", – поделился Коноплянка в комментарии YouTube-каналу Влади Седан.

Добавим, что Евгений выступал за Шахтер с сентября 2019 года по февраль 2022-го. За это время сыграл за "горняков" 46 поединков, записав в свой актив 5 голов и 3 ассиста, и покинул клуб во время работы Роберто Де Дзерби.

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