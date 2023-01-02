"Де Дзербі? Мені подобалась його тактика. Навіть коли я не грав, був злий, кіпішував, я це прийняв, бо розумів, що по-іншому ніяк. Але я сам собі дивувався. Я був злий, що не граю і хотів, щоб все це якнайскоріше закінчилось.

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Але я кайфував від того, як він будує гру. Вона мені так подобалась. Наприклад, мені подобається, як Емері будує тактичний план на гру. І я, мабуть, візьму Де Дзербі, такий мікс, бо мені дуже подобається", – поділився Коноплянка в коментарі YouTube-каналу Влади Седан.

Додамо, що Євген виступав за Шахтар з вересня 2019 року по лютий 2022-го. За цей час зіграв за "гірників" 46 поєдинків, записавши до свого активу 5 голів та 3 асисти, та покинув клуб під час роботи Роберто Де Дзербі.

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