В рамках субботней программы 28-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 28-й тур

Кадис – Атлетико – 2:0

Голы: Хуанми, 24, 64

Гранада – Реал Сосьедад – начало в 19:30

Барселона обошла Жирону и поднялась на вторую позицию, переиграв Мальорку благодаря голу 16-летнего вундеркинда

Кадис в родных стенах сотворил сенсацию, уверенно переиграв Атлетико. Мадридцы не были похожими на себя, за весь матч нанеся всего 8 ударов. Суммарная острота этих выстрелов составила мизерные 0,24 ожидаемых гола – а вот "желтая субмарина" забила два реальных. Героем стал Хуанми, который оформил дубль. 2:0!

Таким образом, Кадис прервал 23-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. До триумфа над Атлетико последняя победа андалусийцев датировалась 1 сентября 2023 года.

Валенсия победила главных грубиянов Ла Лиги: на Яремчука устроили охоту, у Довбика появился еще один конкурент