У рамках суботньої програми 28-го туру Ла Ліги 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2023/24, 28-й тур

Кадіс – Атлетіко – 2:0

Голи: Хуанмі, 24, 64

Гранада – Реал Сосьєдад – початок о 19:30

Барселона обійшла Жирону й піднялася на другу позицію, перегравши Мальорку завдяки голу 16-річного вундеркінда

Кадіс у рідних стінах створив сенсацію, впевнено перегравши Атлетіко. Мадридці не були схожими на себе, за весь матч завдавши всього 8 ударів. Сумарна гострота цих пострілів склала мізерні 0,24 очікуваних голи – а от "жовта субмарина" забила два реальних. Героєм став Хуанмі, який оформив дубль. 2:0!

Таким чином, Кадіс перервав 23-матчеву безвиграшну серію у Ла Лізі. До тріумфу над Атлетіко остання перемога андалусійців датувалася 1 вересня 2023 року.

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