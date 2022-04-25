Стратегия Барселоны состоит в том, чтобы подписать минимум семь новых исполнителей, сообщает испанская газета Sport. По информации источника, каталонцам нужен дублер для Марка-Андре тер Штегена; центральный защитник, ведь Барсе предстоит прощание с Клеманом Лангле, Самуэлем Умтити и Оскаром Мингесой; два латераля; физически сильный полузащитник и пара нападающих.

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Вторым голкипером должен стать свой воспитанник Иньяки Пенья (ныне в аренде в Галатасарае). В защиту Барселона хочет подписать Андреаса Кристенсена, у которого завершается контракт с Челси. Новым полузащитником будет Франк Кессье, переход которого на правах свободного агента уже закрыт. В атаке каталонцы хотят видеть Роберта Левандовски (Бавария) и бразильца Рафинью (Лидс Юнайтед).

Следует отметить, что это не исключительный список кандидатов на переезд в столицу Каталонии. Также на радаре Барселоны находятся Сезар Аспиликуэта (Челси), Хави Галан (Сельта), Алекс Теллес (Манчестер Юнайтед), Алехандро Гримальдо (Бенфика), Николас Тальяфико (Аякс), Алекс Морено (Бетис).

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