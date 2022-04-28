Бывший главный тренер Барселоны Рональд Куман не соглашается с тем, что он был источником всех проблем.

"Конечно, с приходом Хави они улучшились в некоторых вещах. Они подписали трех атакующих игроков. Неправильно сравнивать эти команды.

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Когда я уходил, Барса отставала от Реала на 8 очков, а теперь вдвое больше. Задача Хави так же сложна, как и моя, поэтому не нужно сравнивать. Не надо и обманывать себя – если ты проигрываешь три домашних матча подряд, то есть причины. Такова сегодняшняя реальность Барселоны. Ей нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень. Надо думать о перспективе, доверять и поддерживать тренера", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, нидерландец возглавил Барсу в августе 2020-го, но продержался чуть больше года. В конце октября 2021 года Жоан Лапорта отправил Кумана в отставку. В тот момент "сине-гранатовые" занимали 9 место в Примере, а сейчас под руководством Хави идут вторыми.

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