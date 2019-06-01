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Динамо подпишет ганского хавбека Кадири, – СМИ

00:20 19 Читати українською
Динамо подпишет ганского хавбека Кадири, – СМИ
Абдул Кадири Мохаммед / Арсенал Тула

Киевское Динамо может пополниться ганским опорником Абдулом Кадири Мохаммедом.

Африканский полузащитник, права на которого принадлежат австрийской Аустрии, станет игроком киевского клуба, сообщает "Чемпионат". Детали соглашения пока неизвестны.

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К слову, Абдул Кадири Мохаммед прошлый сезон провел в аренде в российском Арсенале из Тулы. В активе опорника 27 матчей за российский клуб во всех турнирах, где ганец забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

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Кроме того, 23-летний футболист может сыграть на позиции центрального защитника. Мохаммед вызывался в национальную сборную Ганы, но еще не дебютировал за команду.

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31 мая
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