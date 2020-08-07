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Кадири уже покинул расположение Динамо – трансфер в российский клуб все ближе

09:42 - Читати українською
Кадири уже покинул расположение Динамо – трансфер в российский клуб все ближе
Мохаммед Кадири / фото: ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Мохаммед Кадири продолжит свою карьеру в клубе РПЛ.

"Кадири покинул Киев, в ближайшее время должно состояться возвращение игрока в тульский Арсенал", сообщает Telegram канал "Шах и Шах".

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Напомним, ганец выступал за российский клуб в сезоне 2018/19, после чего присоединился к киевскому Динамо. Арсенал занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2019/20.

К слову, Кадири провел 16 поединков в составе киевлян в прошлом сезоне, не записав в свой актив результативных действий.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Арсенал Тула Арсенал Тула Абдул Мохаммед Абдул Мохаммед Кадири
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