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Кадірі вже покинув розташування Динамо – трансфер у російський клуб все ближчий

09:42 - Читать на русском
Кадірі вже покинув розташування Динамо – трансфер у російський клуб все ближчий
Мохаммед Кадірі / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Мохаммед Кадірі продовжить свою кар'єру в клубі РПЛ.

"Кадірі покинув Київ, найближчим часом має відбутися повернення гравця в тульський Арсенал", повідомляє Telegram-канал "Шах і Шах".

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Нагадаємо, ганець виступав за російський клуб у сезоні 2018/19, після чого приєднався до київського Динамо. Арсенал посів 13-те місце в турнірній таблиці РПЛ сезону-2019/20.

До слова, Кадірі провів 16 поєдинків у складі киян в минулому сезоні, не записавши до свого активу результативних дій.

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Теги
Динамо Динамо Арсенал Тула Арсенал Тула Абдул Мохаммед Абдул Мохаммед Кадірі
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