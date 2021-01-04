Вояж Мохаммеда Кадири в тульском Арсенале оказался не слишком продолжительным.

Российский клуб решил уже зимой вернуть хавбека киевскому Динамо, утверждает Спорт-Экспресс.

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Соглашение было рассчитано на весь сезон, но Арсенал воспользовался пунктом о досрочном разрыве. Кадири провел за туляков 13 матчей и отметился 2 голами. Его контракт с Динамо рассчитан до лета 2023 года, нынешняя цена за Transfermarkt –1,5 млн евро.

Напомним, в сезоне 2019/20 ганец провел за киевлян 16 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями не отличался.

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