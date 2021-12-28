Динамо следит за иностранным опорником – это будет существенное приобретение, – Цыганык
20:18 - Читати українською
Журналист Игорь Цыганык анонсировал возможный трансфер киевского Динамо.
"Есть один футболист, за которым Динамо следит. Последний ответ по нему должен дать Мирча Луческу. Не могу сказать фамилию, но это игрок опорной зоны, не украинский. Центральный полузащитник.
Динамо с уникальным показателем находится вблизи топ-10 исторического рейтинга Лиги чемпионов
По нему сейчас будут принимать решение. Если удастся договориться, то это будет существенное приобретение", – сообщил Цыганык в эфире ЦиганикLive.
Напомним, Динамо пошло на зимнюю паузу лидером УПЛ, а также пробилось в 1/16 Лиги Европы.
Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter