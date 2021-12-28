"Есть один футболист, за которым Динамо следит. Последний ответ по нему должен дать Мирча Луческу. Не могу сказать фамилию, но это игрок опорной зоны, не украинский. Центральный полузащитник.

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По нему сейчас будут принимать решение. Если удастся договориться, то это будет существенное приобретение", – сообщил Цыганык в эфире ЦиганикLive.

Напомним, Динамо пошло на зимнюю паузу лидером УПЛ, а также пробилось в 1/16 Лиги Европы.

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