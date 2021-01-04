Російський клуб вирішив вже взимку повернути хавбека київському Динамо, стверджує Спорт-Экспресс.

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Угода була розрахована на весь сезон, але Арсенал скористався пунктом про достроковий розрив. Кадірі провів за туляків 13 матчів та відзначився 2 голами. Його контракт з Динамо розрахований до літа 2023 року, нинішня ціна за Transfermarkt – 1,5 млн євро.

Нагадаємо, в сезоні 2019/20 ганець провів за киян 16 поєдинків у всіх турнірах, однак результативними діями не відзначався.

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