toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Кадар травмировался и не тренируется с Динамо

19:38 58 Читати українською
Кадар травмировался и не тренируется с Динамо
Тамаш Кадар / ФК Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар может не помочь "динамовцам" в ближайших матчах.

Наставник киевлян Александр Хацкевич сообщил, что венгерский защитник не тренировался в общей группе "бело-синих".

"Пока не все могут принять участие в тренировке, есть повреждение у Тамаша Кадара, но основная часть игроков здоровы. Не все получили игровое время, но таким было решение тренеров сборных, нужно уважать их мнение", – передает слова Хацкевича клубная пресс-служба.

Одинадцять перлин київського Динамо

Сегодня сообщалось, что форвард "бело-синих" Артем Беседин, который не играл с января, начал беговую работу.

Напомним, что ближайший матч чемпионата Украины Динамо сыграет в среду, 3 апреля против Зари. Участие в этом матче не сможет принять центральный защитник столичной команды Никита Бурда, у которого перебор желтых карточек.

"Не соромно, що керують країною, де навіть 100 метрів без ями не проїдеш?" Як голосуватиме футбольна Україна

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Тамаш Кадар Тамаш Кадар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
6
мин
Кьево
21:30
Кальяри
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук