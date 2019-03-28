Кадар травмировался и не тренируется с Динамо

Защитник Динамо Тамаш Кадар может не помочь "динамовцам" в ближайших матчах.

Наставник киевлян Александр Хацкевич сообщил, что венгерский защитник не тренировался в общей группе "бело-синих".

"Пока не все могут принять участие в тренировке, есть повреждение у Тамаша Кадара, но основная часть игроков здоровы. Не все получили игровое время, но таким было решение тренеров сборных, нужно уважать их мнение", – передает слова Хацкевича клубная пресс-служба.

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Сегодня сообщалось, что форвард "бело-синих" Артем Беседин, который не играл с января, начал беговую работу.

Напомним, что ближайший матч чемпионата Украины Динамо сыграет в среду, 3 апреля против Зари. Участие в этом матче не сможет принять центральный защитник столичной команды Никита Бурда, у которого перебор желтых карточек.

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