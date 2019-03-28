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Беседин начал беговую работу после серьезной травмы

18:49 20 Читати українською
Беседин начал беговую работу после серьезной травмы
Артем Беседин / ФК Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич прокомментировал состояние Франа Соля и Артема Беседина после операций.

"Как скоро вернутся на поле форварды Артем Беседин и Фран Соль? Артем уже вышел на поле, у него начинается беговая работа. Франу пока еще рано. Я надеюсь, что мы еще увидим обоих на поле в этом сезоне", – передает слова Хацкевича пресс-служба киевлян.

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Напомним, что Соль травмировал плечо во время матча чемпионата Украины против Десны, а Артем Беседин получил травму голеностопа еще в январе текущего года.

В текущем сезоне УПЛ Беседин провел 8 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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Фран Соль Фран Соль Артем Беседин Артем Беседин Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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