Кадар травмувався та не тренується з Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар може не допомогти "динамівцям" у найближчих матчах.

Наставник киян Олександр Хацкевич повідомив, що угорський оборонець не тренувався у загальній групі "біло-синіх".

"Поки не всі можуть взяти участь у тренуванні, є пошкодження у Тамаша Кадара, але основна частина гравців здорові. Не всі отримали ігровий час, але таким було рішення тренерів збірних, потрібно поважати їхню думку", – передає слова Хацкевича клубна прес-служба.

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Сьогодні повідомлялося, що форвард "біло-синіх" Артем Бєсєдін, який не грав з січня, розпочав бігову роботу.

Нагадаємо, що найближчий матч чемпіонату України Динамо зіграє у середу, 3 квітня проти Зорі. Участь у цьому матчі не зможе взяти центральний захисник столичної команди Микита Бурда, у якого перебір жовтих карток.

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