Кадар: С Хацкевичем не разговариваю, потому что он не знает английского

Защитник Динамо Тамаш Кадар рассказал, на каком языке общается с партнерами по команде.

"Большинство времени в команде общаюсь на английском. К сожалению, не знаю ни русского, ни украинского, только несколько слов, но этого недостаточно для общения.

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С легионерами говорю по-английски, с украинцами – жестами, мало кто из них знает английский. С Хацкевичем не разговариваю, потому что он также не знает английского. Понимаем друг друга языком тела.

Когда только пришел в клуб, то очень малая часть футболистов знала английский, сейчас же – половина команды. Могу сказать, что все иностранцы, кроме бразильцев, дружат, проводят вместе свободное время. Но для общения с Хацкевичем необходим переводчик.

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Пытался учить и польский, и украинский, и русский, но для меня это очень сложно. Безусловно, проблема во мне. Я должен учить украинский, но я из тех людей, которым очень трудно даются языки", – цитирует Кадара XSport.