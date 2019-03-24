Хацкевич рассказал, какую литературу читает – топ-5 книг от главного тренера Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, кто из игроков "бело-синих" читает и назвал свой топ книг, которые стоит прочитать.

"В первую очередь, конечно же, читаю профессиональную литературу. На втором месте – психология. Что касается художественных произведений, то во время карьеры игрока, прочитал все части "Приключений Эраста Фандорина" Бориса Акунина. За 2018 год прочитал две книги.

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Не могу сказать, кто из моих партнеров по Динамо много читал. Мы все жили практически по одному, поэтому не знаю, кто и чем занимался в свободное время. Из нынешнего состава киевлян в автобусе можно увидеть с книгой Витю Цыганкова", – сказал Хацкевич для FootBoom.

Топ-5 книг от Александра Хацкевича

1. Сет Стивенс-Давидовиц "Все врут, но интернет знает твои мысли";

"У каждого человека есть свои взгляды, вкусы и интересы. Последнюю книгу, которую я прочитал называется "Все врут". Она о том, как Интернет влияет на людей, какие сайты наиболее посещаемые, чем общество интересуется. Все достаточно интересно расписано. По крайней мере для меня".

2. Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма";

"Прочитал только половину этой книги, планирую вскоре закончить. В ней есть моменты, с которыми сталкиваешься в повседневной жизни. Считаю, что это пригодится в моей работе".

3. Алекс Фергюсон "Автобиография";

"В этой книге особенно интересны разделы, где автор описывает, как строилась команда, когда пришли воспитанники академии Манчестер Юнайтед и группа молодых ребят попала в основной состав. То, что сейчас происходит в киевском Динамо. Не могу сказать, что иду стопами Фергюсона, двигаюсь в том направлении, которое выбрал клуб ".

4. Шериф Геммур "Йохан Кройфф "Победитель и тиран";

Книга о том, как Кройфф достигал успехов, которым был бунтарем. Он заключил контракт с Пумой, а сборная Голландии играла в форме от Адидас. Интересно было, как он это представлял, как влиял на команду. Его тесть был достаточно сильным бизнесменом, а потом, переключился и стал агентом Йохана. В этой книге рассказывается и о том, как Кройфф менял философию Барселоны.

5. Брэд Гилберт, Стив Джеймисон "Победа любой ценой. Психологическое оружие в теннисе: уроки мастера".

"Эту книгу прочитал лет пять назад. Она о индивидуальном виде спорта – большом теннисе. В ней есть глава, где описано, как большой теннисист Андре Агасси достигал успеха. Когда ты играешь один на один, как можно побороть соперника, заведомо зная, что ты его слабее. Один из авторов книги Брэд Гилберт. в прошлом он был теннисистом, который находился в первой сотне рейтинга, но при этом обыгрывал соперников, которые находились в первой десятке".