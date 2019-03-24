Шахтер пропускает меньше всех среди клубов топ-10 чемпионатов Европы, Динамо – в первой тройке

Шахтер и Динамо на верхушке рейтинга команд, которые меньше всех пропускают в своих чемпионатах.

Действующий чемпион Украины в среднем за матч пропускает 0,41 гол, что является лучшим показателем среди топ-10 чемпионатов Европы. За 22 матча "горняки" пропустили 9 голов.

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Второе и третье место делят между собой киевское Динамо и Исанбул Башакшехир, которые в среднем пропускают по полгола за матч, сообщает страница Шахтера в Facebook со ссылкой на Playmakerstats.

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Заметим, что в топ-10 команд, которые меньше всех пропускают попали Атлетико, Ювентус, ПСЖ, Порту, Ливерпуль и другие.