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Кадар: З Хацкевичем не розмовляю, тому що він не знає англійської

08:24 1629 Читать на русском
Кадар: З Хацкевичем не розмовляю, тому що він не знає англійської
Тамаш Кадар / фото: ФК Динамо

Захисник Динамо Тамаш Кадар розповів, якою мовою спілкується з партнерами по команді.

"Більшість часу в команді спілкуюся англійською. На жаль, не знаю ні російської, ні української, тільки кілька слів, але цього недостатньо для спілкування.

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З легіонерами розмовляю англійською, з українцями – жестами, мало хто з них знає англійську. З Хацкевичем не розмовляю, тому що він також не знає англійської. Розуміємо один одного мовою тіла.

Коли тільки прийшов в клуб, то дуже мала частина футболістів знала англійську, зараз же – половина команди. Можу сказати, що всі іноземці, крім бразильців, дружать, проводять разом вільний час. Але для спілкування з Хацкевичем необхідний перекладач.

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Намагався вчити і польську, і українську, і російську, але для мене це дуже складно. Безумовно, проблема в мені. Я повинен вчити українську, але я з тих людей, яким дуже важко даються мови", – цитує Кадара XSport.

Теги
Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
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