toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ МИРЧА ЛУЧЕСКУ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Кадар получил удаление спустя три минуты после дебюта в Китае – видео грубого фола экс-защитника Динамо

18:24 - Читати українською
Кадар получил удаление спустя три минуты после дебюта в Китае – видео грубого фола экс-защитника Динамо
Тамаш Кадар / фото из соцсетей

Бывший защитник Динамо Тамаш Кадар неудачно дебютировал в китайской Суперлиге.

Кадар впервые после своего перехода в Шаньдун Лунэн появился на футбольном поле. Защитник вышел на замену во втором тайме матча 2-го тура чемпионата Китая против Цзянсу Сунин.

Кадар подписал контракт с агентской компанией Шаблия – среди ее клиентов Ярмоленко, Малиновский и другие звезды

Правда, сыграл Тамаш немного – уже через три минуты венгр увидел перед собой прямую красную карточку. Кадар пытался выбить мяч, но наступил на соперника. Уже в меньшинстве его команда смогла сохранить ничью (0:0).

Напомним, 30-летний защитник перебрался в китайский Шаньдун Лунэн еще прошлой зимой из киевского Динамо, но смог дебютировать за свою новую команду только сейчас.

"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна

blog_ava
Скрипник не пойдет путем Луческу – наставник Зари раскрыл планы насчет своей карьеры
08:00
8268
Теги
Видеоновости Китай Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн Мир Тамаш Тамаш Кадар
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
9
мин
ПСЖ
22:10
Лион
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук