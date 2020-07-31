Кадар получил удаление спустя три минуты после дебюта в Китае – видео грубого фола экс-защитника Динамо

Кадар впервые после своего перехода в Шаньдун Лунэн появился на футбольном поле. Защитник вышел на замену во втором тайме матча 2-го тура чемпионата Китая против Цзянсу Сунин.

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Правда, сыграл Тамаш немного – уже через три минуты венгр увидел перед собой прямую красную карточку. Кадар пытался выбить мяч, но наступил на соперника. Уже в меньшинстве его команда смогла сохранить ничью (0:0).

Напомним, 30-летний защитник перебрался в китайский Шаньдун Лунэн еще прошлой зимой из киевского Динамо, но смог дебютировать за свою новую команду только сейчас.

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