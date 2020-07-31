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Кадар отримав вилучення через три хвилини після дебюту в Китаї – відео грубого фолу екс-захисника Динамо

18:24 - Читать на русском
Кадар отримав вилучення через три хвилини після дебюту в Китаї – відео грубого фолу екс-захисника Динамо
Тамаш Кадар / фото із соцмереж

Колишній захисник Динамо Тамаш Кадара невдало дебютував у китайській Суперлізі.

Кадар вперше після свого переходу в Шаньдун Лунен з'явився на футбольному полі. Захисник вийшов на заміну в другому таймі матчу 2-го туру чемпіонату Китаю проти Цзянсу Сунін.

Кадар підписав контракт з агентською компанією Шаблія – серед її клієнтів Ярмоленко, Маліновський та інші зірки

Правда, відіграв Тамаш небагато – вже через три хвилини угорець побачив перед собою пряму червону картку. Кадар намагався вибити м'яч, але наступив на суперника. Вже у меншості його команда змогла зберегти нічию (0:0).

Нагадаємо, 30-річний захисник перебрався у китайський Шаньдун Лунен ще минулої зими із київського Динамо, але зміг дебютувати за свою нову команду лише зараз.

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Теги
Світ Відеоновини Китай Шаньдун Лунен Шаньдун Лунен Тамаш Тамаш Кадар
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