Кадар отримав вилучення через три хвилини після дебюту в Китаї – відео грубого фолу екс-захисника Динамо

Кадар вперше після свого переходу в Шаньдун Лунен з'явився на футбольному полі. Захисник вийшов на заміну в другому таймі матчу 2-го туру чемпіонату Китаю проти Цзянсу Сунін.

Кадар підписав контракт з агентською компанією Шаблія – серед її клієнтів Ярмоленко, Маліновський та інші зірки

Правда, відіграв Тамаш небагато – вже через три хвилини угорець побачив перед собою пряму червону картку. Кадар намагався вибити м'яч, але наступив на суперника. Вже у меншості його команда змогла зберегти нічию (0:0).

Нагадаємо, 30-річний захисник перебрався у китайський Шаньдун Лунен ще минулої зими із київського Динамо, але зміг дебютувати за свою нову команду лише зараз.

"Луческу може продати Циганкова": склад і трансфери Динамо очима провідного ЗМІ, близького до румуна