Кадар подписал контракт с агентской компанией Шаблия – среди ее клиентов Ярмоленко, Малиновский и другие звезды

Экс-защитник Динамо Тамаш Кадар пополнил список игроков, которые сотрудничают с известным агентом Вадимом Шаблием.

Сотрудник компании ProStar Симон Балаж в Instagram опубликовал совместное фото с венгром.

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Шаблий и его помощники имеют одну из крупнейших клиентских баз в Украине. В нее входят Ярмоленко, Малиновский, Ракицкий, Миколенко и другие звезды отечественного футбола. Теперь к их компании присоединился и Кадар, который зимой сменил Динамо на китайский Шаньдун Лунэн.

Добавим, что предыдущим агентом 30-летнего защитника сборной Венгрии был Шандор Варга.

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