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Кадар подписал контракт с агентской компанией Шаблия – среди ее клиентов Ярмоленко, Малиновский и другие звезды

22:57 21 Читати українською
Кадар подписал контракт с агентской компанией Шаблия – среди ее клиентов Ярмоленко, Малиновский и другие звезды
Тамаш Кадар / Фото из соцсетей

Экс-защитник Динамо Тамаш Кадар пополнил список игроков, которые сотрудничают с известным агентом Вадимом Шаблием.

Сотрудник компании ProStar Симон Балаж в Instagram опубликовал совместное фото с венгром.

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Шаблий и его помощники имеют одну из крупнейших клиентских баз в Украине. В нее входят Ярмоленко, Малиновский, Ракицкий, Миколенко и другие звезды отечественного футбола. Теперь к их компании присоединился и Кадар, который зимой сменил Динамо на китайский Шаньдун Лунэн.

Добавим, что предыдущим агентом 30-летнего защитника сборной Венгрии был Шандор Варга.

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С радостью сообщаю , что компания ProStar Football Agency заключила контракт с защитником китайского « Shandong Luneng Taishen FC » и сборной Венгрии Тамашем Кадаром Я уверен , что наше сотрудничество будет успешным и долгим ! Добро пожаловать в #ProStarTeam , Дружище I’m happy to announce that ProStar Football Agency signed a contract with Tamás Kádár , player of « Shandong Luneng Taishen Fc » and the Hungarian national team I’m confident , that our partnership will be long and successful! Welcome to #ProStarTeam My friend ! Örömmel jelentem be, hogy a ProStar Football Agency szerződést írt alá Kádár Tamással, a Kínai «Shandong Luneng Taishen Fc” és a Magyar labdarúgó-válogatott játékosával Biztos vagyok benne, hogy hosszú és sikeres lesz az együttműködésünk ! Üdvözlünk a #ProStarTeam csapatában barátom !

Публикация от Simon Balázs (@simon_balazs7)

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Мир Тамаш Кадар Тамаш Кадар Вадим Шаблий Шаньдун Лунэн Шаньдун Лунэн
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