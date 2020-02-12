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Кадар покинет Динамо только на выгодных условиях для него и будущего клуба, – Цыганык

18:28 29 Читати українською
Кадар покинет Динамо только на выгодных условиях для него и будущего клуба, – Цыганык
Тамаш Кадар / фото: В. Перегняк

Известный журналист Игорь Цыганык поделился возможным вариантом развития карьеры защитника Динамо Тамаша Кадара.

"Достаточно сложная ситуация с Кадаром. На данном этапе он в дубле и нет предпосылок к его возвращению в основу киевлян. Однако и предложений у Динамо нет. Есть мнение, что Кадар может оказаться в России.

Кадар имеет предложение от российского клуба, – Цыганык

Там сейчас открыто трансферное окно, агенты привыкли тянуть до последнего, чтобы потом перед закрытием все провернуть очень быстро и на выгодных для себя условиях. Сейчас все направлено на то, чтобы все получилось так, как хочет венгр – покинуть Динамо, скорее всего, на выгодных ему и его будущего клуба условиях", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Кадар присоединился к Динамо в феврале 2017 года. С тех пор венгр сыграл за киевлян 104 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Киевляне пытались избавиться 29-летнего венгра во время европейского транферного окна, однако не нашлось желающих приобрести футболиста.

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