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Кадар покине Динамо лише на вигідних умовах для нього та майбутнього клубу, – Циганик

18:25 651 Читать на русском
Кадар покине Динамо лише на вигідних умовах для нього та майбутнього клубу, – Циганик
Тамаш Кадар / фото: В. Перегняк

Відомий журналіст Ігор Циганик поділився можливим варіантом розвитку кар’єри захисника Динамо Тамаша Кадара.

"Досить складна ситуація з Кадаром. На даному етапі він в дублі і немає передумов до його повернення в основу киян. Однак і пропозицій у Динамо немає. Є думка, що Кадар може опинитися в Росії.

Кадар має пропозицію від російського клубу, – Циганик

Там зараз відкрите трансферне вікно, агенти звикли тягнути до останнього, щоб потім перед закриттям все провернути дуже швидко і на вигідних для себе умовах. Зараз все направлено на те, щоб все вийшло так, як хоче угорець – покинути Динамо, швидше за все, на вигідних йому і його майбутнього клубу умовах", – поділився Циганик в програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Кадар приєднався до Динамо у лютому 2017 року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів. Кияни намагались позбутися 29-річного угорця під час європейського транферного вікна, однак не знайшлося охочих придбати футболіста.

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