Кубок Чехии, 1/4 финала

Славия Прага – Спарта Прага – 0:2

Голы: Крейчи, 10, Пешек, 26

Удаление: Качараба, 85 (Славия)

Столичные команды идут рядом в чемпионате (второе и третье место), а теперь пересеклись и в Кубке.

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Для хозяев все пошло неудачно с первых минут. Уже к середине тайма Спарта получила преимущество в два гола. Защитники Славии дважды забывали соперников вблизи точки пенальти и вытаскивали мяч из сетки ворот. Хозяевам за весь матч так и не удалось ударить в створ ворот, а под занавес еще и удалили Качарабу. Защитник сборной Украины откровенно сфолил в центре поля и увидел перед собой вторую желтую.

Славия была действующим обладателем Кубка Чехии, однако сохранить титул не удалось. Теперь "красно-белые" могут сосредоточиться на Лиге конференций и чемпионате, где отстают от Виктории всего на 2 очка.

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