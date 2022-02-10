Кубок Чехії, 1/4 фіналу

Славія Прага – Спарта Прага – 0:2

Голи: Крейчі, 10, Пешек, 26

Вилучення: Качараба, 85 (Славія)

Столичні команди йдуть поряд у чемпіонаті (друге і третє місце), а тепер ще й перетнулися в Кубку.

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Для господарів все пішло шкереберть з перших хвилин. Вже до середини тайму Спарта отримала перевагу у два голи. Захисники Славії двічі забували суперників поблизу позначки пенальті і витягали м'яч із сітки воріт. Господарям за весь матч так і не вдалося вдарити у площину воріт, а під завісу ще й вилучили Качарабу. Захисник збірної України відверто сфолив у центрі поля і побачив перед собою другу жовту.

Славія була чинним володарем Кубка Чехії, проте зберегти титул не вдалося. Тепер "червоно-білі" можуть зосередитися на Лізі конференцій і чемпіонаті, де відстають від Вікторії всього на 2 очки.

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