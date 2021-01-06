Качараба официально стал игроком Славии Прага, сообщает Twitter клуба. Арендное соглашение рассчитано на полгода и включает возможность выкупа за более чем 750 тысяч евро.

Качараба снова забил за Слован и помог команде прервать безвыигрышную серию

Отметим, ранее Тарас не уехал на сборы со Слованом – это стало первым звонком о смене клуба. Качараба присоединился к либерецкой команде в июле 2019 года. В текущем сезоне он провел за Слован 17 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

Пражская Славия закончила первый круг единоличным лидером первенства, опережая ближайшего преследователя на 6 пунктов.

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