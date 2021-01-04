Український захисник Тарас Качараба не потрапив до переліку 24 футболістів Слована, які вирушили на зимові збори у турецький Белек.

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Як виявилось, наш легіонер веде переговори з празькою Славією. Інформацію про перемовини підтвердив і головний тренер ліберецького клубу Павел Гофтих. "Він якісний гравець, саме тому Славія його шукала. Про від'їзд Качараби ми знали давно. Ми сприймаємо це як частину життя", – цитує Гофтиха видання Idnes.cz.

Нагадаємо, Тарас приєднався до ліберецької команди у липні 2019 року. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2022 року. У поточному сезоні він провів за Слован 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи. Transfermarkt оцінює 25-річного українця у 800 тисяч євро.

До слова, Слован Ліберец пішов на зимову паузу на сьомій сходинці чемпіонату Чехії, набравши 21 очко. Празька Спарта закінчила перше коло одноосібним лідером першості, випереджаючи найближчого переслідувача на 6 пунктів.

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