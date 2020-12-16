Качараба снова забил за Слован и помог команде прервать безвыигрышную серию
Защитник Тарас Качараба становится одним из важнейших игроков либерецкого Слована.
Чемпионат Чехии, 12 тур
Слован Л – Опава – 2:0
Голы: Рабушич, 2 (пен.), Качараба, 39
Хозяева не имели никаких проблем с худшей командой лиги – Опавой. Уже на 2 минуте Слован получил право на пенальти, который четко реализовал Рабушич.
Зінченко має нову проблему, Гвардіола ганьбиться з Ман Сіті – як головний фаворит АПЛ переживає небачений провал
Удвоил преимущество Качараба. Команда оригинально разыграла угловой – подача на ближнюю штангу и продление на дальнюю, где уже караулил украинец. Тарас забил свой второй мяч в декабре и третий в целом в сезоне.
Слован прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате Чехии – "сине-белые" поднялись с 12 строчки на 8-ю.
Наші за кордоном: Маліновський повернувся супер-голом, Яремчук знову забив і пригоди екс-голкіперів Динамо