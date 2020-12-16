Чемпионат Чехии, 12 тур

Слован Л – Опава – 2:0

Голы: Рабушич, 2 (пен.), Качараба, 39

Хозяева не имели никаких проблем с худшей командой лиги – Опавой. Уже на 2 минуте Слован получил право на пенальти, который четко реализовал Рабушич.

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Удвоил преимущество Качараба. Команда оригинально разыграла угловой – подача на ближнюю штангу и продление на дальнюю, где уже караулил украинец. Тарас забил свой второй мяч в декабре и третий в целом в сезоне.

Слован прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате Чехии – "сине-белые" поднялись с 12 строчки на 8-ю.

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