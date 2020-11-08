Чемпионат Чехии, 7 тур

Теплице – Слован Л – 1:2

Голы: Трубач, 16 – Качараба, 14, Пешек, 24

Нереализованный пенальти: Ржезничек, 61 (Т)

Удаления: Вондрашек, 90+2 – Пешек, 70

Украинец открыл счет на 14 минуте, удачно замкнув подачу с углового. Теплице отыгрался очень быстро. Трубач красивым ударом с лета завершил быструю комбинацию хозяев. Стартовое безумие продолжил Пешек – соперник обрезался в центре поля, а Рондич отдал удобную передачу под удар партнеру.

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Качараба мог существенно испортить впечатление от своей игры перед перерывом. Украинец срезал мяч в собственные ворота, но VAR спас, зафиксировав офсайд. Фарт Слована продолжился во втором тайме, когда Ржезничек не реализовал пенальти. 20 минут гости играли в меньшинстве, но все-таки удержали первую победу за три тура.

Добавим, что этот гол стал для Качарабы первым в сезоне 2020/21. Слован поднялся на пятую строчку и сохраняет хорошие шансы побороться за зону еврокубков.

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