Аталанта – Интер: Малиновский в старте на матч Серии А
15:52 - Читати українською
Аталанта и Интер встретятся в рамках 7-го тура итальянской Первенства.
Лаутаро Мартинес 59’
59’ Лаутаро Мартинес
Сегодня, 8 ноября, Аталанта сыграет с Интером в одном из центральных матчей очередного тура Серии А.
Малиновский попал в сборную тура Серии А по версиям Whoscored и Sofascore
Как информирует официальный Инстаграм клуба, украинец Руслан Малиновский начнет поединок со стартовых минут. Это будет седьмое появление для хавбека в футболке Аталанаты в текущем сезоне чемпионата Италии. В его активе два ассиста.
К слову, поединок между Аталантой и Интером начнется в 16:00.
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