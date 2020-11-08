Аталанта и Интер встретятся в рамках 7-го тура итальянской Первенства.

Сегодня, 8 ноября, Аталанта сыграет с Интером в одном из центральных матчей очередного тура Серии А.

Малиновский попал в сборную тура Серии А по версиям Whoscored и Sofascore

Как информирует официальный Инстаграм клуба, украинец Руслан Малиновский начнет поединок со стартовых минут. Это будет седьмое появление для хавбека в футболке Аталанаты в текущем сезоне чемпионата Италии. В его активе два ассиста.

К слову, поединок между Аталантой и Интером начнется в 16:00.

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