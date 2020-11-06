Чемпионат Испании. Сегунда, 11 тур

Альбасете – Леганес – 0:0

Матч Альбасете – Леганес стартовал в 22:00 по Киеву. На момент начала игры Леганес набрал 18 очков и шел 4-м, а вот команда Романа Зозули находилась в зоне вылета – всего 9 пунктов и 19 позиция турнирной таблицы. Украинский нападающий, который в 10-ти поединках чемпионата забил 1 гол и отдал 1 ассист, вышел в стартовом составе "механического сыра".

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Начало встречи не порадовало ярким футболом. Обе команды чаще фолили, чем обостряли ситуацию у ворот соперника. Первый опасный момент возник лишь на 18-й минуте у ворот хозяев. Борха Бастон выиграл позицию у защитника, вышел один на один с голкипером Альбасете, но пробил мимо дальней штанги. Хозяева ответили ударом Зозули, который был заблокирован.

Украинец был очень заведенным, что вылилось в спор с арбитром и желтую карточку. И тут же Леганес снова мог забивать – перекладина спасла Альбасете после дальнего выстрела. "Механический сыр" лишь под занавес тайма нанес первый удар в створ – Иван Куэльяр без проблем забрал мяч. А вот момент Леганеса был значительно острее – Муньос лишь немного не попал в дальний угол. 0:0 – итог первой половины игры, которую лучше провели гости.

Вторая 45-минутка оказались еще скучнее. Команды, такое впечатление, согласились на ничью с первых секунд после возобновления игры. Абсолютно без остроты после перерыва. В конце концов, для Альбасете ничью с одним из лидеров Сегунды можно считать приемлемым результатом. Хотя на позиции команд это не повлияло – Леганес остался 4-м, а Альбасете на 19-й позиции.

Роман Зозуля провел на поле весь матч и получил от Sofa Score оценку 6.9 – один из лучших баллов в команде.

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