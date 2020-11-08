Качараба відзначився першим голом у сезоні та допоміг Словану здобути перемогу
Захисник ліберецького Слована Тарас Качараба розмочив свій бомбардирський рахунок у поточному сезоні.
Чемпіонат Чехії, 7 тур
Тепліце – Слован Л – 1:2
Голи: Трубач, 16 – Качараба, 14, Пешек, 24
Нереалізований пенальті: Ржезнічек, 61 (Т)
Вилучення: Вондрашек, 90+2 – Пешек, 70
Українець відкрив рахунок на 14 хвилині, вдало замкнувши подачу з кутового. Тепліце відігрався дуже швидко. Трубач красивим ударом з льоту завершив швидку комбінацію господарів. Стартове божевілля продовжив Пешек – суперник обрізався в центрі поля, а Рондіч віддав зручну передачу під удар партнеру.
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Качараба міг суттєво зіпсувати враження від своєї гри перед перервою. Українець зрізав м'яч у власні ворота, але VAR врятував, зафіксувавши офсайд. Фарт Слована продовжився у другому таймі, коли Ржезнічек не реалізував пенальті. 20 хвилин гості грали в меншості, але таки втримали першу перемогу за три тури.
Додамо, що цей гол став для Качараби першим у сезоні 2020/21. Слован піднявся на п'яту сходинку та зберігає хороші шанси поборотися за зону єврокубків.
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