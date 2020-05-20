Кабмин принял смягчение карантина – УПЛ получила "зеленый свет" на возобновление турнира

Чемпионат Украины теперь законно может возвращаться на стадионы, правительство приняло ряд важных решений.

Уже с 22 мая в Украине можно будет проводить спортивные соревнования – такое решение на очередном заседании принял Кабмин.

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Турниры разрешены с лимитом до 50 человек, что вполне достаточно для проведения футбольных матчей. Болельщиков на стадионы не будут пускать, ранее сообщалось, что вопрос с фанатами на аренах будут решать не раньше сентября.

Напомним, ранее УАФ анонсировала возобновление чемпионата Украины уже с 30 мая.

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