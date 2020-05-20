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Кабмін ухвалив пом'якшення карантину – УПЛ отримала "зелене світло" на відновлення турніру

17:15 229 Читать на русском
Кабмін ухвалив пом'якшення карантину – УПЛ отримала "зелене світло" на відновлення турніру
Шахтар – Динамо / ФК Шахтар

Чемпіонат України тепер законно може повертатись на стадіони, уряд ухвалив низку важливих рішень.

Вже з 22 травня в Україні можна буде проводити спортивні змагання – таке рішення на черговому засіданні прийняв Кабмін.

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Турніри дозволені з лімітом до 50 осіб, що цілком достатньо для проведення футбольних матчів. Вболівальників на стадіони не пускатимуть, раніше повідомлялось, що питання з фанатами на аренах будуть вирішувати не раніше вересня.

Нагадаємо, раніше УАФ анонсувала відновлення чемпіонату України вже з 30 травня.

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УАФ УПЛ коронавірус
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