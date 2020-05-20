Сборная Украины может сыграть в Ужгороде и Полтаве

В ближайшее время сборная Украины может увеличить количество городов, которые имели возможность принять матчи национальной команды.

На исполкоме Украинской ассоциации футбола будет рассматриваться возможность проведения официальных и товарищеских домашних матчей национальной команды Украины на восьми стадионах, среди которых ужгородский Авангард и полтавский стадион Ворскла имени Бутовского, утверждает Sport Arena.

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По информации источника, стадион Авангард (Ужгород), место проведения первого матча в истории украинской сборной в апреле 1992 года, вместе со стадионом Ворскла имени Бутовского (Полтава) могут принять товарищеские матчи сборной в период между 2020 и 2022 годами.

Другие стадионы, которые рассматриваются как возможные места проведения домашних матчей сборной Украины, в том числе и на официальном уровне, это НСК Олимпийский (Киев), ОСК Металлист (Харьков), Арена Львов (Львов), Черноморец (Одесса), Днепр-Арена ( Днепр) и Славутич-Арена (Запорожье).

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