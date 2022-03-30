"По Первой лиге все более-менее понятно. Думаю, что желающих выйти в УПЛ будет немного. По Премьер-лиге вопрос: там же на кону чемпионство и Лига чемпионов. В общем, тяжелая ситуация. Считаю, что можно было попытаться доиграть Кубок Украины.

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Я бы доигрывал везде, но я не знаю, насколько сейчас финансово способны клубы Премьер-лиги. С Шахтером и Динамо понятно, а что с остальными? Десна сейчас вообще существует или нет? Думаю, финансово остальным клубам будет очень сложно доиграть чемпионат за границей", – признал Красников в комментарии FanDay.

Напомним, перед зимней паузой Металлист уверенно возглавлял таблицу Первой лиги, а в Кубке должен был встретиться с Зарей на стадии 1/4 финала.

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