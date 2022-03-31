Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий радить не поспішати з висновками щодо відновлення кампанії, які часом лунають у пресі.

– Євгене, чи плануються збори представників клубів УПЛ щодо догравання сезону?

– Однозначно ми плануємо зібратися, але після закінчення воєнного стану (воєнний стан в Україні запроваджений до 25 квітня 2022 року у зв’язку з агресією Росії, – прим. автора оригіналу). Тоді все обговоримо та ухвалимо спільне рішення.

– А якщо воєнний стан продовжать?

– Тоді не виключено, що знайдемо можливість зібратися та обговоримо варіанти подальшого розвитку ситуації з поточним чемпіонатом.

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– Зараз у пресі поширилася інформація, що більшість клубів схиляються до того, щоб порахувати підсумкові місця у таблиці за результатами першого кола. Чи це правда?

– Це якийсь фейк. Інформація не відповідає дійсності. Після того, як у пресі з'явилася дана новина, мене набрали щонайменше п'ять керівників клубів, запитати, звідки це пішло. Можу сказати, що вони про це почули вперше та дотримуються абсолютно іншої точки зору. За нашою інформацією, клуби такого варіанту не обговорюють.

– Чи є вже попередня інформація щодо позиції клубів із цього питання?

– Усі хочуть закінчити чемпіонат за спортивним принципом, якщо дозволятиме політична та загальна ситуація в країні. Якщо дограти чемпіонат не вийде, ми зберемося, обговоримо оптимальний варіант та передамо його на затвердження виконавчому комітету УАФ, який ухвалить остаточне рішення.

– Чи є клуби УПЛ, котрі припинили існування?

– Ні. Усі без винятку клуби УПЛ уже проходять атестацію на наступний сезон та подають відповідні документи. Ніхто не просив жодних відстрочок. Це позитивний сигнал. Будемо сподіватись, що всі клуби успішно пройдуть процедуру, – заявив Дикий у коментарі Fanday.

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