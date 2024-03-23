"Я излишне самокритичен. Первое, что привело к моему трансферу – обстоятельства. Когда началась полномасштабная война, из Динамо ушли трое легионеров, которые играли на моей позиции – де Пена, Витиньо, Вербич. Хотя были хорошие футболисты на этой позиции в других клубах, но выбрали меня – значит, я этого заслуживал.

Кабаев мог стать подопечным Реброва в Европе – признание хавбека Динамо

Я хотел попасть в Динамо очень сильно. И даже когда я был игроком Зари во время тренерства Скрипника, я хорошо играл против Динамо. Я хорошо дружил с Тымчиком. С Миколенко я не знаком лично, но мне говорили, что он хорошо отзывался обо мне. Поэтому еще за два года до этого трансфера я уже мечтал сюда попасть", – цитирует слова Кабаева официальный сайт Динамо.

Добавим, что Владислав выступает за киевлян с лета 2022 года. Всего провел за Динамо 42 матча, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами.

"З Динамо було легше, ніж у Микулинцях на область": футболіст-сомельє про автограф на паспорті і запитання до Каладзе