Полузащитник Динамо Владислав Кабаев рассказал о возможных вариантах развития карьеры, если бы не перешел в киевский клуб.

"Я понимал, что 26-27 лет, статистика не та, чтобы я забивал в каждом матче. Я не скажу, что я рассчитывал на такой шаг, как переход в Динамо. У меня там были варианты: Ференцварош, когда там Ребров был.

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Были такие команды средние, чуть выше Зари: Венгрия, Польша. Но чтобы такой гранд – я не верил, что такое может быть", – поделился Кабаев в интервью ВДинамо.

Добавим, что Владислав выступает за киевлян с лета 2022 года. Всего провел за Динамо 42 матча, в которых отметился 2 голами и 5 ассистами.

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