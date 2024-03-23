"Я надміру самокритичний. Перше, що призвело до мого трансферу – обставини. Коли почалася повномасштабна війна, з Динамо пішли троє легіонерів, які грали на моїй позиції – де Пена, Вітінью, Вербіч. Хоча були хороші футболісти на цій позиції в інших клубах, але обрали мене – значить, я на це заслуговував.

Кабаєв міг стати підопічним Реброва у Європі – зізнання хавбека Динамо

Я хотів потрапити до Динамо дуже сильно. І навіть коли я був гравцем Зорі під час тренерства Скрипника, я добре грав проти Динамо. Я добре дружив з Тимчиком. З Миколенко я не знайомий особисто, але мені казали, що він добре відгукувався про мене. Тому ще за два роки до цього трансферу я вже мріяв сюди потрапити", – цитує слова Кабаєва офіційний сайт Динамо.

Додамо, що Владислав виступає за киян з літа 2022 року. Загалом провів за Динамо 42 матчі, в яких відзначився 2 голами та 5 асистами.

"З Динамо було легше, ніж у Микулинцях на область": футболіст-сомельє про автограф на паспорті і запитання до Каладзе