"Особисто до нас така пропозиція не надходила. На загальних зборах клубів УПЛ, що відбулися 26 квітня, всі підтримали ініціативу, що новостворена робоча група відпрацює всі можливі варіанти розвитку подій. Не виключено, що цей варіант також обговорюватиметься.

Клуби УПЛ наступний сезон можуть розпочати в іноземних чемпіонатах – українська команда розробляє революційний план

Робоча група до 6 травня збере всі питання та побажання від клубів, які потрібно буде вивчити. Наприкінці травня або на початку червня ми плануємо зібратися та вже очно обговоримо всі моменти", – поділився Дикий у коментарі Fanday.

Нагадаємо, з'явилась інформація, що неназваний український клуб ініціює можливі виступи команд УПЛ у різних європейських першостях (у Польщі, Латвії, Словаччині і так далі).

Росія напала на Україну: Вернидуб став чемпіоном, Суркіс та Луческу готуються відроджувати наш футбол (LIVE)