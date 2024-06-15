"Футбол 24" проанализировал стартовый матч Евро-2024 между Германией и Шотландией, который запомнился не только большим количеством голов.

Германия в матче-открытии Евро-2024 не заметила Шотландию, разбив британцев со счетом 5:1. Интересно, что забивали только немцы – гол в собственные ворота забил Антонио Рюдигер. Бундестим установил сразу несколько рекордов, в частности, наставник команды Юлиан Нагельсманн стал самым молодым тренером на чемпионатах Европы.

Одними из главных героев стали Флориан Вирц и Джамал Мусиала, которые забили по голу и стали самыми молодыми авторами голов за Германию на Евро. Однако, были и неприятные моменты. Так, Гюндогана едва не травмировал игрок Шотландии, который прыгнул двумя ногами в капитана Бундестим. А на трибунах Альянц-Арены заметили российскую тряпку, которая неизвестно как там оказалась.

Работа судьи также вызвала вопросы. Сначала он назначил пенальти за фол против Мусиалы, который произошел за пределами штрафной (после просмотра VAR изменил решение), а также пропустил жуткий фол против Гюндогана – снова ошибку исправил видеопомощник.

А игроки Fantasy Euro-2024 заметили крутой показатель для Украины. Андрей Лунин стал одним из самых популярных вратарей в приложении – голкипера Реала выбрали больше пользователей, чем легендарного Мануэля Нойера. Подробнее обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Герой дня: Нагельсманн переписав історію Євро з першої спроби, а план на 5:1 придумав у туалеті – Бундесмашина завелася!