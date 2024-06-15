Вингер "кулес" вышел в стартовом составе "Фурии Рохи" на матч против Хорватии. Для Ламина Ямала это дебютный матч на чемпионатах Европы.

Гол дебютанта Евро-2024 в видеообзоре матча Венгрия – Швейцария – 1:3

Как информирует статистический портал Opta, испанский нападающий в возрасте 16 лет и 338 дней является самым молодым игроком в истории турнира. Предыдущий рекорд принадлежал поляку Кацперу Козловскому, который был установлен на прошлом Евро в матче с Испанией – 17 лет 246 дней.

Напомним, что Ямал дебютировал за национальную команду в сентябре 2023 года. Он дважды забивал за сборную Испании в матчах отбора к Евро-2024.

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