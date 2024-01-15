"К сожалению, у него ни семьи, ни настоящих друзей. Слава Богу, Саша Алиев помог и успел вовремя его вытащить из этой ямы, в которой Артем находился. Я видел его физическое состояние. Это был человек, похожий на Артема. Это было существо. Я его увидел 5 июня, когда был в Ужгороде. У меня был шок. Я сказал Алиеву, что может произойти такая же трагедия, как с Валиком Белькевичем. Грустное зрелище. Другими словами об этом не скажешь.

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Мы виделись на благотворительном матче Селезнева. Евгений собрал ребят, с которыми играл, против которых он играл. Довольно масштабное мероприятие. Вот мы стоим с Алиевым, и он меня предупреждает: "Николаевич, ты не узнаешь Артема". Тут напротив идет человек в кепке... Он вышел и потом оглядывается – видит Алиева и сам подходит. Даже не знаю, какое у меня тогда было выражение лица... Под кепкой лица не видно, очки, лицо опухшее, набухшее, движения замедленные, несвязання речь. Точно не Артём. Было очень грустно видеть его таким. Молодец, что вылез.

Я не обсуждал эту ситуацию с Алиевым, но знаю, что было тяжело затащить Милевского в больницу. Без согласия ты ничего не можешь поделать. Не знаю, как удалось его убедить. То, что сегодня я вижу в соцсетях Артема, меня уже радует", – сказал Хацкевич в эфире Youtube-канала Жизнь-малина.

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