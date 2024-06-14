"Миколенко работает. Он понимает, что только из-за работы может быстрее вернуться. Я каждый день с ним разговариваю.

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Сразу после повреждения Виталий был очень расстроен, это были эмоции. Но сейчас Миколенко работает несколько раз в день и пытается как можно скорее вернуться", – поделился Ребров в эфире на YouTube-канале УАФ.

Напомним, Виталий травмировался в середине первого тайма и был заменен на Александра Зинченко. Стоит отметить, что защитник повредил другую ногу – ранее он восстанавливался от повреждения голеностопа левой ноги, которое получил еще в составе Эвертона.

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